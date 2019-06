«Prandina? Scegliamo l'ambiente: un asilo in un bosco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'URBANISTAPADOVA Luisa Calimani, già onorevole e nume tutelare dell'urbanistica padovana, ha partecipato alle riunioni di Agenda 21 sulla destinazione dell'area dell'ex caserma Prandina e non si capacita di un aspetto. «Chi voleva un parcheggio, il 10 per cento, ha avuto lo stesso peso dell'altro 90 che chiedeva un progetto diverso. Non va bene. Inoltre voglio ribadire che quello è un luogo sacro. I vuoti urbani sono la cosa più preziosa che abbiamo. Dire che ci sta tutto fa parte di quella urbanistica contrattata da prima Repubblica che...