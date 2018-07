Prandina, ecco le chiavi: parte la progettazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PASSAGGIOPADOVA Entro la prossima settimana l'Agenzia del Demanio dovrebbe consegnare le chiavi della caserma Prandina al Comune. A palazzo Moroni non si vuole perdere tempo. Dopo aver dato il via libera al conferimento dei terreni di San Lazzaro alla Regione per realizzare il nuovo ospedale, Sergio Giordani è già impegnato su un altro fronte. «Entro qualche giorno, diciamo prima della partenza per le vacanze, cioè il prossimo 3 agosto, potrebbero consegnaci le chiavi della Prandina», ha annunciato ieri il primo cittadino. Nonostante...