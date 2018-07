Pp1, vertice sul futuro dell'area cittadina nel degrado: si punta al maxi parcheggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOPADOVA Mercoledì a palazzo Moroni vertice sul futuro del Pp1. Con il sindaco Sergio Giordani si dovrebbero incontrare il presidente della Provincia Enoch Soranzo e i rappresentanti di Società Antenore srl (che fa capo Consorzio stabile Pedron),che ha rilevato le quote di Progetto PP1.Iintanto gli operai di Acegas hanno iniziato a lavorare per ripulire l'area dell'ex gasometro. Verrà rimossa la tensostruttura realizzata per la bonifica dei terreni, verrà asportata l'enorme mole di rifiuti che si è accumulata negli anni...