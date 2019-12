Posto di blocco in via Chiesanuova: alcol al volante, 19 patenti ritirate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SERVIZIOPADOVA Nonostante i continui appelli alla prudenza e al rispetto delle regole, ancora troppi ubriachi si mettono al volante, ignari dei pericoli a cui possono andare incontro. Task force della Polizia stradale che sabato notte ha imbastito un maxi posto di blocco in via Chiesanuova. Tutte le auto che procedevano verso Vicenza e in direzione centro città, dall'una in poi fino alle 6 sono state fermate. In tutto sono stati controllati 273 conducenti. Diciannove di questi sono risultati positivi all'alcoltest. Dodici di loro sono...