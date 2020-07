Il palinsesto per la due giorni ferragostana, alternativa al tradizionale appuntamento con i fuochi in Prato annullato per l'emergenza Covid, è pronto. Venerdì 14, quindi, inizia il tour itinerante radiofonico #Noicisiamo del gruppo Sphera Holding, con appunto Radio Company, Radio Padova e Radio Wow che saranno in diretta da Piazza Garibaldi con lo studio mobile. In aggiunta, ci saranno poi gli altri sei punti dj in altrettanti luoghi simbolo del centro che sono stati individuati per l'iniziativa itinerante: la musica risuonerà dalle 21 attraverso le postazioni dei dj, dove verranno collocate due pedane, quattro americane, oltre agli impianti audio e delle luci.

Nella giornata iniziale protagonista sarà Radio Wow, nata a settembre dell'anno scorso e che vanta già un buon seguito.

Il giorno dopo Radio Padova inizierà la mattina, dalle 10 alle 12, mentre la notte sarà compito di Radio Company effettuare la diretta dalla postazione fissa di Piazza Garibaldi, che comincerà alle 22 e terminerà all'una, con Il Nottificio, in cui protagonisti saranno anche gli spettatori che potranno intervenire con telefonate e messaggi.

Lo studio mobile sarà aperto anche ad altri ospiti, tra cui amministratori e autorità locali, ai quali spetterà il compito di illustrare le iniziative in corso per promuovere il territorio e per far ripartire l'economia dopo il periodo del lockdown.

Ni.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA