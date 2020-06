«La crisi post-Coronavirus rischia di favorire la diffusione di infiltrazioni mafiose nel tessuto economico, le stime parlano di un aumento della presenza del 20-30% in particolare nelle piccole e medie imprese».

A lanciare l'allarme è l'Associazione Italiana di ricerca sul rischio riciclaggio (Aml Lab) in occasione del webinar Covid-19 e contrasto alle attività illecite, tra decretazione d'urgenza e rinvio della crisi d'impresa. Il convegno mira a fare chiarezza sui punti deboli e sulle fragilità del tessuto imprenditoriale, per comprendere e anticipare i passi falsi compiuti da imprenditori e professionisti intenti ad arginare una crisi di liquidità dilagante.

Tra i relatori anche l'avvocato Stefano Artuso, esperto di diritto tributario e l'avvocato Ilaria Della Vedova, esperto di diritto bancario. Gli ultimi dati raccolti dall'osservatorio Am Lab, in collaborazione con la Guardia di Finanza, mostrano un quadro preoccupante già in era pre-Coronavirus. Nel primo semestre 2019 in Veneto i soggetti segnalati per reati sintomatici di criminalità organizzata sono così ripartiti: 696 per riciclaggio, 363 per estorsione, 120 per omicidio doloso, 51 per danneggiamento seguito da incendio, 39 per autoriciclaggio, 34 per impiego di danaro beni o utilità di provenienza illecita, 27 per usura e 7 per trasferimento fraudolento di valori.

Sono intervenuti anche Nicola Lorenzini, socio fondatore di Aml Lab e ispettore della Guardia di finanza di Padova, e Nicola Gazzilli, ufficiale della Guardia di finanza, sempre di Aml Lab.

Secondo una recente ricerca a cura di Antonio Parbonetti, docente di Economia aziendale all'Università di Padova, oltre 400 aziende criminali, ovvero il 20%, sono in Veneto.

