«Devo stare agli arresti domiciliari almeno per una decina di giorni». Non perde verve e buonumore, don Luciano Vanzan, parroco di San Donato a Cittadella. Nella celebrazione prefestiva di sabato l'annuncio ufficiale della sua positività al Covid-19. «Ho chiesto di comunicarlo ufficialmente anche perchè è da giovedì che sono chiuso in canonica. Mercoledì sera avevo mal di testa, giovedì sentivo dolori alle gambe e così il medico mi ha detto di fare subito il tampone molecolare al quale sono risultato positivo - racconta don Luciano, 76 anni, da 52 sacerdote e da sempre guida della parrocchia fondata nel 1984, amatissimo dai parrocchiani - Fortunatamente ho lievi sintomi, non ho febbre o altri problemi, speriamo che continui così. Tra dieci giorni farò un altro tampone, speriamo sia negativo. Impossibile capire come sia potuto capitare, le attività parrocchiali in presenza sono sospese da tempo». Il telefono in canonica continua a squillare. «Si stanno preoccupando per me e vogliono sentire come sto. Ringrazio tutti ed anche i confratelli che permettono di continuare le celebrazioni festive e feriali». A San Donato sono arrivati l'arciprete di Cittadella Luca Moretti e il cappellano don Roberto Frigo e i sacerdoti della chiesa dell'ospedale cittadellese don Giuseppe Campagnaro e don Roberto Calderaro. Michelangelo Cecchetto

