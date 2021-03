Camazzole, frazione di Carmignano di Brenta, è in apprensione per le condizioni di salute di don Gianfranco Mazzon, 78 anni, guida della parrocchia di San Bernardino. Risultato positivo al Coronavirus, mercoledì scorso dalla canonica è stato portato in ambulanza all'ospedale di Cittadella dove si trova ricoverato. Le notizie di ieri, date dal parroco di Carmignano don Egidio Girolimetto, anche lui in isolamento domiciliare, sono confortanti. «Ha trascorso due giorni molto difficili, ora mi dicono stia rispondendo bene alle cure. Non è in terapia intensiva, anzi a breve dovrebbe ritornare a casa». Le due parrocchie sono autonome, ma i sacerdoti collaborano e spesso i parroci pranzano insieme. Molto probabile quindi che la positività sia stata trasmessa in questo modo. La scorsa settimana, alla notizia di don Egidio positivo, erano sorte forti polemiche accompagnate anche dal fatto che nella cittadina si registravano aumenti anomali di positivi. Il parroco era stato indicato come fonte del contagio. «Tutto è stato fatto seguendo i protocolli - ribadisce - Io sto bene, non ho febbre, nessun problema ai polmoni, ossigenazione buona». Ora si attende il rientro in canonica di don Gianfranco.

M.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA