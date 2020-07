Torna l'incubo da contagi in diversi comuni della cintura padovana, ma anche della Saccisica. A Saonara, che fu uno dei primi territori a diventare Covid free, l'allarme è confermato dai numeri. Tre persone sono positive al Coronavirus e 18 cittadini si trovano ad oggi in isolamento in attesa di conoscere gli esiti dei tamponi. «Siamo preoccupati e allo stesso tempo sono molto arrabbiato - ha detto ieri il sindaco Walter Stefan - la gente non ha capito che il virus è ancora vivo e presente. Abbassare la guardia e non rispettare le prescrizioni significa essere degli incoscienti». Il sindaco è entrato poi nello specifico: «Nei locali pubblici e nelle immediate vicinanze gli avventori devono essere sempre muniti di mascherina. Bisogna sempre disinfettarsi le mani e soprattutto evitare situazioni di assembramento. Se non rispetteremo queste regole aspettiamoci una stagione autunno inverno difficilissima». Gli appelli di Walter Stefan sono continui: «E' morta tanta gente, molti altri hanno sofferto. Vivere da incoscienti è reato ed è disarmante a fronte di tutti coloro che invece rispettano le regole del distanziamento e utilizzano tutte le precauzioni che questa emergenza impone». Inevitabile il pugno duro nei confronti dei trasgressori: «Carabinieri e Polizia locale sono chiamati ad un lavoro impegnativo teso al rispetto delle regole. Chi sbaglia deve essere punito severamente».

Se a Saonara è tornata la paura, anche la vicina Legnaro non se la passa bene. «Ad oggi - ha riferito il sindaco Vincenzo Danieletto - ci troviamo di fronte ad un cittadino straniero positivo e a dieci residenti in isolamento. Ci preoccupa particolarmente la situazione legata al cittadino positivo dato che ha vissuto negli ultimi tempi a contatto con diverse persone ed è quindi forte il rischio che il suo nucleo familiare possa risultare a sua volta positivo ai prossimi tamponi».

Danieletto lancia l'appello: «Mi affido al buonsenso della collettività. Siamo in un momento storico che soltanto all'apparenza è tranquillo. Non dobbiamo farci abbagliare dalle temperature estive che mascherano il problema. Se non arriveremo a settembre con i dati positivi azzerati rischiamo di vivere nei prossimi mesi una situazione analoga a quella passata. Ho fiducia nella mia gente, spero si comportino da persone civili».

Anche nella Saccisica i sindaci si rimboccano le maniche. E' delle ultime ore la notizia che il sindaco di Brugine Michele Giraldo ha firmato un'ordinanza che impone l'utilizzo della mascherina a tutti coloro che andranno al Luna Park in piazza Falcone nell'ambito dei festeggiamenti della sagra del Santissimo Salvatore.

