Portiere insegue e blocca il ladro

CRIMINALITÀPADOVA Vedono il ladro che si aggira nel garage condominiale, ma il marito della portinaia lo insegue, lo placca e lo consegna ai carabinieri. I militari procedono dunque all'arresto, ma il malvivente non finisce in cella: passa la notte all'ospedale. È successo domenica mattina in via Ballini 12, in un grande condominio anni Sessanta, dotato anche del servizio di portineria al primo piano. A finire in manette è stato Ivan Mirza, 32enne moldavo, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. A fermarlo è stato Rossano...