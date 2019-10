Portello, via libera alle biciclette nell'area pedonale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀPADOVA La nostra diventa una città sempre più ciclabile. Arriva, infatti, il via libera per le biciclette anche sulla nuova area pedonale del Portello. Nello specifico, a essere interessata dal provvedimento è la zona a traffico zero denominata Ognissanti, inaugurata lo scorso febbraio. Un'area di cui fa parte il tratto riqualificato di via Del Portello, compreso tra via Marzolo e porta Ognissanti e il tratto di via Venezia che si trova tra porta Ognissanti e il civico 2 della stessa strada. Qui fino alla settimana scorsa era...