Porte aperte al restauro di villa Giovanelli

NOVENTAProve di inaugurazione alla storica villa Giovanelli Colonna. In anteprima sono state aperte le porte ad un pool di esperti del mondo del restauro per fare il punto dei lavori. In pochi mesi la storica villa costruita alla fine del Seicento potrà tornare a splendere. L'occasione per vedere e capire meglio a che punto è il restauro è stata offerta da una visita organizzata da Assorestauro nell'ambito di Ferrara Fiere Congressi. Oltre 50 restauratori da tutto il mondo sono arrivati in paese per scoprire i dettagli dell'intervento. Uno...