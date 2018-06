Porta Portello rivive alla vigilia dei 500 anni con l'antica campana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LUOGHI STORICIPADOVA È stato inaugurato ieri mattina il restauro di Porta Portello. Non solo, è anche stata intitolata la sala superiore dell'antica porta cittadina alla memoria di Lidia Kobal, ex consigliera comunale e socia del Comitato mura, mancata prematuramente l'anno scorso.In rappresentanza del Comune c'erano l assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi, la titolare del decentramento Francesca Benciolini, l'assessore al Verde Chiara Gallani e l'assessore al Sociale Marta Nalin. Per il Comitato mura hanno partecipato Fabio...