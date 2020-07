IL MUNICIPIO

PONTE SAN NICOLO' La dipendente del Comune di Ponte San Nicolò che due settimane fa è stata ricoverata in ospedale per il Coronavirus ha fatto rientro a casa. Il suo quadro clinico, dopo la grande paura, è decisamente migliorato. Ora sarà chiamata ad una lunga convalescenza per smaltire le scorie di un virus che l'ha molto debilitata. La notizia è stata accolta con sollievo dai vertici comunali di Ponte San Nicolò che nell'immediatezza dei fatti avevano anche messo in preventivo l'ipotesi di chiudere totalmente il municipio. Le precauzioni tuttavia non mancano e fino al 31 luglio i cittadini che necessitassero di parlare con gli uffici potranno farlo soltanto dopo aver preso appuntamento. In agosto non mancheranno ulteriori limitazioni, ma l'obiettivo è quello di tornare quanto prima alla normalità.

L'UFFICIO

L'area a rischio è stata quella dell'ufficio tecnico dove lavora la donna positiva. Per qualche giorno anche gli altri dipendenti sono rimasti a casa e sono stati tutti sottoposti al tampone. Un doppio accertamento effettuato su una ventina di persone che fortunatamente non ha fatto emergere ulteriori contagi. Resta sconosciuto il modo in cui la donna abbia contratto il Covid. Nell'ambiente lavorativo, di certo, non si sono venuti a creare focolai. I parenti più stretti della donna, che subito dopo la notizia della positività erano stati messi in isolamento fiduciario, a poco a poco stanno tornando alla vita normale dopo la grande paura.

L'ORGANIZZAZIONE

Gli amministratori del comune di Ponte San Nicolò, a cominciare dal sindaco Martino Schiavon, hanno seguito l'andamento della vicenda con la massima attenzione e hanno fatto da ponte con l'Ulss per garantire a tutti i dipendenti il tampone di rito. Se l'allarme sembra ormai passato, continuano le attività di sanificazione all'interno dei singoli uffici che si protrarranno per tutta l'estate. «E' fondamentale - hanno fatto sapere dal comune di Ponte San Nicolò - non lasciare nulla al caso e fare in modo che nessun altro dipendente si ammali». L'attività all'ufficio Tecnico, complice anche il periodo estivo, sta proseguendo con il contagocce, ma il Comune ha tenuto a far sapere alla popolazione che non ha mai abbassato la guardia e l'ordinario è sempre stato garantito. Ora la speranza di tutti, amministratori e dipendenti, è che con l'arrivo di settembre e la riapertura totale di aziende e attività professionali, vengano sempre e comunque rispettate le restrizioni imposte dell'autorità per convivere con il virus.

Cesare Arcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA