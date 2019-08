Ponte in tangenziale, domani gru al lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CANTIEREPADOVA Domani verrà montato il nuovo ponte su via Vigonovese. Alle nove di ieri sera intanto è scattata la chiusura di corso Argentina in corrispondenza del cavalcavia, fino alle quattro di questa mattina. Continuano dunque a marce forzate i lavori per la realizzazione del nuovo ponte. L'obiettivo è infatti quello di chiudere i cantieri entro l'inizio dell'anno scolastico, ovvero l'11 settembre. Domani mattina inizieranno a lavorare le maxi gru che dovranno posizionare la struttura in metallo che andrà a sostituire la parte del...