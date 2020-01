Polveri sottili, maglia nera per il 2019 Gli ambientalisti: «Bisogna intervenire»

L'ANDAMENTO

PADOVA Sul fronte dello smog, il 2020 non poteva iniziare in maniera peggiore. Dall'inizio dell'anno, infatti, non c'è stato un solo giorno in cui le concentrazioni di Pm 10 siano scese sotto i livelli massimi previsti dalla legge, ovvero 50 microgrammi di polveri sottili per metro cubo d'aria. Tanto è vero che il Comune, a partire da oggi, farà scattare il blocco della circolazione anche per gli Euro 4 diesel. Il primo gennaio, infatti, si è toccata quota 125 mg/mc, il 2 si è scesi a 70 e il 3 a 77 mg/mc. Sabato scorso, poi, si è saliti addirittura a quota 85, per scendere a 69 mg/mc la domenica successiva. Dati che peraltro fanno il paio con quelli registrati l'anno scorso in città. Nel 2019, infatti, il Pm10 ha totalizzato più superamenti del limite di legge giornaliero che nel 2018.

Questi i dati rilevati dalla centralina dell'Arcella: 65 giorni di sforamento nel 2019, 60 nel 2018. Non va meglio in via Carli: 57 contro 47. Stesso discorso per Granze: 70 contro 63. Idem per via Internato ignoto: 71 contro 61, e per la Mandria: 61 contro 60. Va ricordato che, per quanto riguarda le polveri sottili, per legge i giorni di superamento non possono essere più di 35 in un anno. E va ancora ricordato che l'ultimo rapporto sulla qualità dell'aria della Ue stima annualmente in Italia circa 60.000 morti premature per le polveri sottili, e 3.200 per l'ozono.

«Non siamo ai livelli del 2017, che con 102 superamenti risultò l'anno più inquinato del decennio, e questo in parte lo dobbiamo alla limitazione della circolazione dei mezzi più inquinanti da ottobre a marzo in vigore da un paio d'anni commenta Lucio Passi di Legambiente - Ma si deve fare di più. E' indispensabile aumentare la frequenza delle corse dei bus, avviare al più presto la bicipolitana riorganizzare la politica della sosta, con un incremento dei costi via via che si ci si addentra in città, limitando i parcheggi in centro, come la Prandina, che non fanno altro che attrarre traffico. Vanno invece istituiti parcheggi scambiatori collegati ad autobus frequenti al capo delle radiali. Ma va anche frenato il consumo di suolo e aumentato il verde pubblico».

«Nel 2019 dice ancora Passi - l'Ozono ha fatto registrare 40 superamenti, contro i 25 tollerati dalla normativa, anche se per quest'inquinante è ancora un anno fuorilegge, ma decisamente di meno dei 70 del 2018». «E' noto conclude l'esponente di Legambiente - che a livello urbano la fonte principale di Pm10 e Ozono deriva dai tubi di scappamento, checché si ostinino a dichiarare settori dei commercianti padovani, asserendo che il Pm10 prodotto dalle auto non raggiungerebbe il 15%. Li smentiscono i più recenti dati dell'Arpav: a Padova è il trasporto su strada il primo produttore di polveri sottili, che con il 30% supera tutti gli altri settori. Senza contare il particolato secondario».

