LA DONAZIONE

CAMPOSAMPIERO Anche gli infaticabili stakanovisti hanno bisogno, ogni tanto, del meritato riposo. Da mesi impegnato in prima linea, senza mai risparmiarsi, a fianco dei malati positivi al Coronavirus, il personale medico e paramedico del reparto Covid di Terapia intensiva dell'ospedale di Camposampiero ha ricevuto due poltrone relax per ricaricare le batterie dopo ore di assistenza ai malati e poter rifiatare prima di tornare in reparto. Le due poltrone, offerte dalla locale sezione dell'Aido, l'Associazione italiana donatori organi, comode ed essenziali, sono a disposizione degli operatori sanitari per le loro necessarie, seppur brevi, pause dal lavoro, che dall'inizio dell'emergenza non conosce battute d'arresto. Un gesto di solidarietà e di attenzione assolutamente apprezzato da parte degli operatori sanitari del Pietro Cosma che hanno già testato il gentile pensiero.

LA SITUAZIONE

La donazione delle sedute relax giunge peraltro in un momento di significativa ripresa dei contagi: all'ospedale civile cittadino il numero di persone malate aumenta ogni giorno da almeno una settimana. La situazione è in continua evoluzione tanto che la direzione generale dell'Ulss 6 Euganea ha deciso, proprio in questi giorni, di riattivare otto posti letto riservati a pazienti Covid. Nel comune di Camposampiero, dagli ultimi dati forniti dall'amministrazione, le persone in isolamento sono 147, di cui 74 positivi. La sindaca Katia Maccarrone si dice molto preoccupata dalla curva dei contagi. «Purtroppo i dati indicano chiaramente un aumento dei casi - conferma la prima cittadina - In tutto il nostro territorio e nel Cittadellese preoccupa non poco la diffusione della variante inglese, soprattutto tra i giovani e nelle scuole. É necessario attenersi alle norme di prevenzione e usare correttamente le mascherine, rispettare il distanziamento, igienizzarsi le mani ed evitare luoghi affollati».

La sindaca ha invitato tutte le persone residenti nate nel 1939 a vaccinarsi nel centro di Loreggia il 16 e il 18 marzo. «É inutile ricordare quanto sia importante farlo - aggiunge la Maccarrone - Se qualcuno a Camposampiero non avesse ricevuto a casa la lettera di invito, può contattare il settore servizi sociali del Comune». Molti genitori di ragazzi che frequentano le scuole pubbliche comunali sono preoccupati per il diffondersi del virus: due intere classi (38 bambini) delle elementari sono a casa in quarantena ma la sindaca tranquillizza tutti: «Per ora dice - non è prevista nessuna chiusura delle scuole».

Luca Marin

Luca Marin

