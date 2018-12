Polizia municipale: tante verifiche ma solo tre multe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(A.R.) Complici le polemiche che stanno accompagnando il blocco natalizio del traffico, la polizia municipale pare abbia deciso di adottare la linea morbida. Ieri, infatti, i vigili hanno effettuato 137 controlli nei confronti di altrettanti veicoli, ed elevato appena tre sanzioni da 164 euro. Controlli che si sono estesi un po' a tutti i quartieri cittadini. Le verifiche effettuate, naturalmente non hanno riguardato solo la categoria delle auto, ma più in generale si è verificato se il veicolo era in regola anche rispetto ad altri...