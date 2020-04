POLIZIA LOCALE

Tanta attenzione a quel che si fa e la consapevolezza che il proprio lavoro è fondamentale per la risoluzione dell'epidemia. È così che gli agenti della polizia locale di Padova stanno affrontando questa emergenza sanitaria, come spiega Maurizio Veronese, commissario capo responsabile del reparto pronto intervento.

Come sta vivendo questa situazione?

«Dal punto di vista umano siamo molto partecipi, sappiamo che stiamo lavorando non solo per i nostri cittadini ma anche per le nostre famiglie. Per i nostri figli e i nostri anziani. Superata la fase di stupore c'è la consapevolezza che quello che facciamo lo facciamo per la nostra comunità. Per il resto noi siamo sempre attenti. Quando rileviamo un incidente in tempi normali, anche in quel caso la persona può essere ammalata. Allora come oggi mettiamo la massima attenzione nell'uso dei dispositivi di sicurezza personale».

Quando torna a casa, qual è la prima cosa che fa?

«Quello che faccio sempre. Entro dalla porticina del garage, mi svesto e mi lavo accuratamente. Chi porta la divisa può trovarsi in situazioni pericolose sempre».

Quali sono i dubbi delle persone che si rivolgono a voi?

«La gente è perfettamente informata e ha risposto bene a decreti e ordinanze. Chi ha bisogno di sostegno sono gli anziani che non hanno qualcuno che li aiuta. Cerchiamo di essere loro di supporto».

