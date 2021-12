LE REAZIONI

MONSELICE Si alzano i malumori per la riconversione di Schiavonia a Covid hospital. Dopo la protesta dei sindaci della Bassa padovana, ora alza la voce una parte di politica regionale e il mondo dei sindacati. La Cisl si appella alla Regione per chiedere di riconsiderare la decisione e il centrosinistra chiede maggiore chiarezza. «Comprendiamo che la situazione all'ospedale di Schiavonia è estremamente delicata e che all'ondata di contagi si sono aggiunte le difficoltà per l'attacco hacker afferma la segretaria territoriale della Cisl Padova Rovigo, Stefania Botton -. Ma non possiamo non sottolineare che i cittadini, non essendo stati avvisati dell'annullamento delle loro visite, sono stati inviati ad altre strutture soltanto dopo essersi presentati al Madre Teresa, con notevoli disagi per loro e per il personale degli sportelli».

Su questo tema i sindacati dei pensionati e della Funzione pubblica delle Organizzazioni sindacali (Fp Cgil, Spi Cgil, Cisl Fp, Fnp Cisl, Uil Uilp e Uil Fpl) hanno chiesto un incontro con il direttore generale dell'Ulss Paolo Fortuna per essere informati sulla situazione e sono in attesa di essere convocati. «Il problema aggiunge Giulio Fortuni, segretario della Fnp Cisl Padova Rovigo è la privazione della Bassa padovana delle prestazioni ordinarie, molte delle quali sono state annullate o rinviate a strutture anche molto lontane, creando enormi disagi soprattutto alle persone anziane che hanno difficoltà a spostarsi. Molti anziani non autosufficienti possono raggiungere l'ospedale grazie al supporto di associazioni di volontariato,ma non basta».

Le consigliere regionali Vanessa Camani (Pd) ed Elena Ostanel (VcV) hanno presentato un'interrogazione. «Non si possono lasciare 185mila cittadini senza un presidio ospedaliero dichiarano -. La Regione ascolti i sindaci e li coinvolga, finalmente, nella pianificazione: è inaccettabile che dopo quasi due anni per la Bassa Padovana non sia cambiato niente e Schiavonia sia ancora una volta una struttura con esclusiva destinazione Covid. In tutto questo tempo perché la Regione non ha pensato a soluzioni alternative? È preoccupante trovarsi in una situazione del genere, con l'ennesima sospensione delle attività: perché la Regione non si è organizzata, in caso di nuova emergenza, per un'equa distribuzione dei nuovi ricoverati tra le varie strutture della provincia di Padova oppure recuperando uno dei vecchi plessi ospedalieri? Abbiamo presentato già a partire da dicembre 2020 mozioni e interrogazioni sul punto, senza ottenere alcuna risposta». Il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale, Arturo Lorenzoni, esprime solidarietà all'Ulss 6 per l'attacco hacker. «Un'azione vigliacca quella perpetrata dagli hacker ai danni dell'Ulss 6. A tutto il personale sanitario, ora costretto a fare gli straordinari in un periodo già di per sé molto complesso, vanno la mia massima solidarietà e supporto. Com'è potuto accadere?».

Intanto Davide Gianella, sindaco di Piove di Sacco, si è insediato alla presidenza del comitato dei sindaci dell'ex UlSS 16 prendendo il posto dell'ex sindaco di Noventa Alessandro Bisato.

