POLIAMBULATORIO

VIGONZA «Dati in crescita feroce». Non usa tanti giri di parole, come del resto è nel suo stile, Francesco Alibrandi, uno dei dodici medici che operano nel poliambulatorio della medicina di gruppo integrata Vigonza Medica, e va dritto al sodo. I dati relativi ai contagi e alle persone positive sono in crescita costante, e la situazione è sempre più complicata e difficile. «Facciamo una media di 80 tamponi rapidi al giorno, secondo un calendario di prenotazioni che gestiamo noi medici dice Alibrandi -. Se tale tampone è positivo, nel giro una ventina di minuti, il paziente viene richiamato e sottoposto al test molecolare. Su 80 tamponi rapidi, una media di 14-15 risultano positivi. Siamo stati i primi, qui a Vigonza Medica, a fare fin da maggio i tampone nella nostra struttura. Come sempre questo servizio è possibile grazie alla fondamentale e preziosa collaborazione della microbiologia di Padova. Pur in questa situazione difficile che mai avremmo pensato di vivere e di dover affrontare, siamo orgogliosissimi di essere riusciti a mettere in piedi questo servizio che consideriamo efficiente e che i nostri cittadini, e pazienti, apprezzano. Vigonza Medica è nel territorio: dove serve e quando serve. Sempre vicini ai nostri pazienti». A maggio la medicina di gruppo aveva inaugurato un camper per andare a eseguire i tamponi a domicilio dei pazienti e per tenere sotto controllo coloro che stavano osservando la quarantena. «In questa fase il camper è poco utile precisa Alibrandi -. Ora stiamo lavorando con il sistema del drive-in: si arriva in auto e ci si avvicina al gazebo per i tamponi. Quattro secondi e poi si va via». Nell'ultima settimana sono più che raddoppiate le persone positive nel territorio comunale di Vigonza. Alla data di mercoledì 4 novembre la situazione dei contagi da Covid 19, in base ai dati del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6, indica come 143 vigontini positivi e i ricoverati in ospedale sono 8. «A nome di tutti i miei colleghi della medicina di gruppo è necessario mettersi in testa una volta per tutte che il problema non riguarda gli altri, ma riguarda noi. E quindi le raccomandazioni che ci sono state date vanno osservate: non sono un obbligo, ma non devono essere prese alla leggera. Trovarsi in piena zona rossa può essere un attimo. Ci sono persone che rischiano la vita ogni giorno. Dateci e diamoci tutti una mano».

Lorena Levorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

