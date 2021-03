LA CAMPAGNA

PADOVA La campagna vaccinale dedicata al personale scolastico prosegue a pieno ritmo nel padovano. L'Ulss 6 finora non ha registrato disdette massive sul vaccino AstraZeneca, a seguito del ritiro del lotto incriminato. Ieri è stato somministrato il siero tutto il giorno nelle 16 linee vaccinali al padiglione 6 della Fiera e nel pomeriggio al centro prelievi di via San Massimo. Il Dipartimento di Prevenzione ha fatto sapere che la campagna vaccinale sta proseguendo con il solito trend. Non solo, il numero di somministrazioni è aumentato: giovedì sono state vaccinate 3.464 persone, venerdì 3.627. Inoltre ieri erano già cinquemila i nuovi operatori scolastici prenotati. Ieri pomeriggio debutto a rallentatore per la campagna vaccinale in via San Massimo, anche a causa della breve finestra temporale offerta al personale scolastico per prenotare l'appuntamento. Appena una trentina di persone ha scelto di vaccinarsi sabato pomeriggio, su una disponibilità potenziale di 300 posti distribuiti dalle 14 alle 20. Questo perché, a detta degli stessi operatori scolastici, le prenotazioni sono state aperte solo venerdì. In pochi si sono resi conto di questa possibilità e molti hanno scelto di vaccinarsi in Fiera. Anche l'Azienda Ospedale Università sta scaldando i motori per dare man forte all'Usl 6 per la vaccinazione. È infatti prevista al punto prelievi la simultaneità di sette ambulatori medici con 15 operatori sanitari.

LE TESTIMONIANZE

«Dopo il ritiro del lotto qualche timore è sorto ammette Manuela Altafin, 59 anni, docente di scuola d'infanzia ma ho deciso di vaccinarmi per senso civico. Ho prenotato il mio turno ieri per oggi, attraverso il link dedicato al personale scolastico». Non ha avuto dubbi Gian Paolo Chinello, 28 anni, docente di scuola secondaria di primo grado. «Mi sento fortunato perché chi ha malattie croniche avrebbe il diritto di ricevere il vaccino prima di me ammette Chinello -. A parte il primo inghippo con la prenotazione, la situazione si è sbloccata venerdì e ho potuto fissare l'appuntamento attraverso la piattaforma online. Il vaccino è controllato e sicuro, senza se e senza ma. Prima di creare allarmismi in merito alle morti, bisogna attendere il responso dell'autopsia e delle analisi». É d'accordo anche Federico Meneghini, 48 anni, collaboratore scolastico. «Aspettavo da tempo di vaccinarmi dice - sono felice e sto bene». Al centro prelievi c'era anche Claudio Zucchi, 50 anni, operatore ecologico scolastico. «Ho chiesto rassicurazioni ai medici - spiega - e mi sono fidato. Ho prenotato un giorno fa, sono stati molto celeri».

IL MUNICIPIO

Intanto il Comune sottoscrive un accordo con la Questura per vaccinare i vigili ma, per il momento, un agente su tre non si presenterà. Da domani inizieranno le vaccinazioni, su base volontaria, del personale del Settore Polizia Locale e Protezione Civile di Padova. Le persone chiamate a esprimere la propria adesione sono circa 300; possono aderire anche i dipendenti con profilo amministrativo. A oggi, però, a dare la loro adesione sono state solo 210 persone. Defezioni che poco hanno a che fare con i timori legati al fatto che a essere somministrati saranno i vaccini di AstraZeneca. Gli appuntamenti annullati all'ultimo minuto infatti sono stati 4 o 5. «Non bisogna dimenticare che circa una ventina di operatori si è contagiata e quindi, prima di vaccinarsi, deve aspettare un po' - spiega l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina A questo si aggiunge il fatto che una cinquantina lavora in ufficio. Detto questo, credo che nei prossimi giorni arriveranno molte altre adesioni». «Con il comandante ed il sindaco già da tempo stavamo valutando un modo per poter garantire la vaccinazione anticovid al personale della Polizia locale - aggiunge - Determinante è stata l'immediata disponibilità del questore Isabella Fusiello che ringrazio di cuore». «Il Servizio Sanitario della Polizia di Stato, in questo anno di pandemia, ha profuso ogni sforzo per preservare la più importante delle risorse della nostra amministrazione, ovvero i nostri uomini e le nostre donne aggiunge il Questore - Siamo ora lieti di poter mettere a disposizione della Polizia Locale le nostre risorse sanitarie». La vaccinazione sarà effettuata a gruppi di circa 60 persone al giorno; i vaccini saranno forniti dal Dipartimento di Prevenzione della Aulss 6 Euganea. La somministrazione si terrà nella sala medica della Questura.

Elisa Fais

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

