Pneumologia, la demolizione non è ancora cominciata

LA SITUAZIONEPADOVA Attenzione, la palazzina di Pneumologia è chiusa per demolizione. Il cartello parla chiaro. La zona è transennata, le operazioni di smantellamento sono iniziate dopo Pasqua, con l'eliminazione dello scalone esterno che, sul retro, saliva di tre piani. Svuotato l'edificio ancora in febbraio di uomini e attrezzature, sono stati tolti arredamenti, macchinari, infissi, sistemi di illuminazione, casse per pagare i ticket.Tutto quello che si può riutilizzare, verrà riutilizzato, giurano i tecnici, come ad esempio le porte...