LE REGOLE

PADOVA Tornano i blocchi del traffico. Dopo il consueto stop del fine settimane, domani tornato le limitazioni alla circolazione che riguardano oltre 165.000 macchine che non potranno correre all'interno del territorio cittadino. Vetture che diventeranno 232.000 se lo smog supererà i livelli di guardia. Non solo. Nel caso in cui il Pm10 dovesse schizzare alle stelle, a rischio blocco ci sono più di 52.000 mezzi commerciali.

Per il momento, dunque, i blocchi sono in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 8 e 30 del mattino alle 18 e 30 dal 1° ottobre fino a fine anno (è prevista una pausa natalizia dal 19 al 31 dicembre). In questo periodo così, non potranno circolare i veicoli a benzina Euro 0 e 1 e i diesel Euro 0, 1, 2, 3, oltre che i ciclomotori e motocicli a due tempi. Non solo. Nel caso, in cui, gli sforamenti delle concentrazioni di Pm 10 dovessero superare i 4 giorni consecutivi lo stop (che sarà in vigore dal lunedì alla domenica ) riguarderà , anche gli Euro 4 diesel. Se, poi gli sforamenti dovessero superare i 10 giorni, scatterà anche lo stop per i mezzi commerciali fino agli Euro 4 diesel commerciali dalle 8 e 30 alle 12 e 30 . I provvedimenti sono strutturati su livelli di allerta, da verde a rosso, in funzione della qualità dell'aria, secondo un meccanismo di attivazione legato ai superamenti del valore limite giornaliero di legge per il Pm10 e alle previsioni meteo che verranno comunicati da Arpav. Uguali agli anni scorsi saranno le deroghe concesse agli automobilisti.

C'è, però, una novità: può circolare sempre e comunque chi, a vario titolo, assiste le persone chiuse in casa perché in quarantena. Come di consueto, ad affiancare le limitazioni al traffico ci sono anche una serie di altri provvedimenti. Provvedimenti che saranno in vigore fino al 31 marzo 2021. In primis, è vietata la sosta con motore acceso per tutti i veicoli. E' poi prevista la limitazione della temperatura degli ambienti che non deve superare i 19 gradi (con tolleranza di 2) nelle abitazioni, negli uffici e negli esercizi commerciali e i 17 gradi (con tolleranza di 2) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali. Le disposizioni del Comune prevedono, poi, il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) di classe 1 stella e 2 stelle, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo; il divieto di combustioni all'aperto di piccoli cumuli di materiale vegetale da attività agricole e forestali e il divieto di falò rituali.

