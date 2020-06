L'OPPORTUNITÁ

PADOVA É boom di richieste per i nuovi plateatici anti Covid. A un mese dalla riapertura al pubblico di bar e ristoranti, il Comune fa un primo bilancio della campagna di implementazione delle aree pubbliche dove poter posizionare tavolini, sedie e ombrelloni. Palazzo Moroni ha dato la possibilità a baristi e ristoratori di poter ampliare gratuitamente i plateatici esistenti e, nel caso di locali che non possono contare su spazi esterni, è disponibile a concedere altre aree pubbliche. In alcuni casi sedie e tavolini sono già stati posizionati al posto di alcuni parcheggi. Il tutto con una finalità ben precisa: consentire agli esercenti di poter rispettare il distanziamento sociale legato al Covid-19.

LA CORSA

«Sì, effettivamente, le richieste sono state tantissime ha spiegato l'assessore al Commercio Antonio Bressa in un mese, infatti, sono arrivate 242 domande e, di queste, 182 sono già state evase». Solamente 32 sono state, invece, quelle respinte per motivi di natura tecnica. Le richieste sono arrivate soprattutto dal centro storico e dalle aree limitrofe al cuore della città. Non sono mancate, però, alcune domande dai quartieri. Tra ampliamenti dei plateatici già esistenti e richieste ex novo, in piazza Delle Erbe a rivolgersi al Comune sono stati 11 locali, in piazza Dei Frutti 9 e 13 in piazza Dei Signori. Calcolando che, complessivamente, i pubblici esercizi presenti in città sono 1200, si può tranquillamente affermare che un locale su 5 ha deciso di cogliere al volo l'opzione messa in campo dalla giunta Giordani. Ad approfittare della disponibilità del Comune sono stati, dunque, veramente in tanti.

A battere tutti sul tempo, già a fine maggio, è stato il ristorante Ai Navigli di riviera Tiso da Camposanpiero che ha piazzato, dove fino a poco tempo prima si poteva tranquillamente parcheggiare, tavolini, sedie e qualche pianta. A ottenere l'utilizzo dei posti carico e scarico davanti ai loro locali sono stati anche il Green street club di via Dante, il Caffè Carlotta di via San Francesco e la gelateria I gelati di Gaia in via Siracusa, alla Sacra Famiglia. Passando a piazza Delle Erbe a Pastasutta che si trova Sotto il Salone è stata concessa la possibilità di piazzare sedie e tavolini nell'area che guarda verso palazzo Delle Debite. Per i baristi che, per i motivi più disparati, non riuscissero ad ottenere un plateatico, il Comune mette a disposizione anche delle aree all'interno dei parchi pubblici. Il boom di richieste non è legato solamente al distanziamento sociale. Il Comune, infatti, ha congelato il pagamento dei plateatici, quindi della Cosap, fino alla fine di ottobre. Un provvedimento che potrà contare su una copertura da 800.000 euro garantita dal governo e che rientra nei provvedimenti statali per sostenere le amministrazioni locali in una fase difficile come questa. Non solo il congelamento della Cosap.

A maggio, infatti, palazzo Moroni ha deciso di far scattare un'ulteriore proroga per la prima rata della Tari che dovrà essere pagata, così, entro il 30 giugno. «Sì, abbiamo deciso un altro deferimento della prima rata della Tari che, originariamente era fissata per il 16 marzo ma che, quando è scoppiata l'epidemia, è stata spostata al 16 maggio ha spiegato in quell'occasione Bressa - ci siamo resi conto, però, che questa data può rappresentare un problema per molte famiglie e attività economiche. Di conseguenza la abbiamo ulteriormente rinviata alla fine di giugno. Un termine che vale, appunto, sia per le imprese, che per le utenze private». A metà marzo, infine, l'amministrazione comunale ha deciso di congelare per due mesi gli affitti per gli esercizi commerciali all'interno di immobili di proprietà comunale.

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA