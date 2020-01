LA SITUAZIONE

PADOVA L'opinione è condivisa fra tutte le parti in causa: gli avvocati ieri a Venezia hanno fatto un buon lavoro. E in combutta si fa per dire, con il tar hanno deciso che non era il caso di inasprire gli animi a pochi giorni da una possibile soluzione al fermo del plateatico nelle piazze voluto dalla Soprintendenza. Così quando la presidente del Collegio ha proposto loro di presentare una istanza congiunta di prelievo della causa cioè un documento comune che potesse posticipare il giudizio hanno accettato tutti con gaudio. Il baratto del resto è vantaggioso.

IL COMPROMESSO

Consente alle parti di prendere tempo su una questione spinosa e vedere soprattutto se questo nuovo Soprintendente ha una elasticità superiore a quello precedente visto che la prossima settimana il Comune dovrà proporgli una bozza di regolamento definitivo sul quale andare tutti d'accordo. Però i giudici veneziani hanno anche promesso che invece di una sospensiva che comunque avrebbe fatto il rumore di una bomba, approfondiranno il caso, studiandolo attentamente e pronunciandosi, come si dice, nel merito in tempi brevissimi. Entro l'estate. Che per tutti sembra lunga invece per il tar vuol dire domani.

Insomma un lavoro di fino che non a caso è stato accolto con soddisfazione sia dai ricorrenti sostenuti dall'Associazione dei pubblici esercizi che dal Comune contro il quale proprio i bar si erano scagliati dopo aver ricevuto l'ordine di liberare le piazze, conseguenza di una segnalazione della Soprintendenza agli uffici comunali.

GLI ALTRI RICORSI

Se fossimo Giordani a questo punto diremmo che il buon senso paga sempre. Ma è anche vero che i giudici in questo modo hanno anche messo un punto fermo. Se entro l'estate non decideranno, lo faranno loro. Dunque la vicenda va chiusa prima. Dobbiamo anche ricordare però che stamane si decideva dei primi 10 ricorsi. Altri 3 sono in discussione il 12 febbraio. Ma a parte l'imprevedibilità dei collegi giudicanti, dovrebbe avvenire la stessa cosa.

IL PROBLEMA

Di cosa stiamo parlando? È il 3 giugno dello scorso anno quando l'assessore al Commercio Antonio Bressa convoca la stampa nel suo ufficio e tirato in volto comunica che ci cono nuove regole da osservare per chi mette fuori le sedie e i tavolini di un bar o di un ristorante in centro. La Sovrintendenza le aveva inviate per lettera al Comune che rilascia le concessioni. Regole molto più stringenti che risalgono addirittura al 2004, quando fu varato il Codice dei beni culturali. Ma che fino ad allora nessuno aveva osservato. Quando l'amministrazione chiese chiarimenti inviando il dettaglio delle situazioni ne uscì un quadro sconfortante. Oltre 80 pubblici esercizi dentro le mura, sui 220 a cui è concesso il plateatico, sono fuorilegge. La Sovrintendenza li indicò uno per uno, dando le prescrizioni per l'autorizzazione, ovviamente al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e di altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti.

L'INTRANSIGENZA

Tradotto l'ispettore di zona Edy Pezzetta disse al nostro giornale che le piazze non sono delle sale da pranzo, intendendo che il sovraffollamento di tavolini e ombrelloni impediva di vedere i monumenti. Da allora i plateatici per avere la concessione devono essere, preferibilmente, in aderenza all'edificio e armonici al disegno architettonico del palazzo. Insomma no al plateatico a distanza, ad esempio quello del bar di una via limitrofa che dà sulla piazza, o che si trova ad alcuni metri. E già qui per alcuni bar di piazza dei Signori scatta l'allarme. Ma è il secondo punto però, quello che taglia le gambe. Per non alterare la visuale nello spazio delle piazze non sono ammessi ombrelloni né elementi verticali riscaldanti. A meno che non siano adiacenti agli edifici. Ebbene su questa norma dopo varie trattative si è arrivati al compromesso: fino alle 19 si possono tenere aperti. E dagli iniziali 80 i locali colpiti dalle nuove norme sono rimasti 69. Ma anche così i baristi commentano: «Con le spese che abbiamo non possiamo continuare».

Mauro Giacon

