Il consigliere regionale Enoch Soranzo, Fratelli d'Italia, nei giorni scorsi ha incontrato le associazioni di categoria di commercio e turismo. «Le attività non sono più in grado di far fronte alle spese, tasse, costi fissi in bolletta e quant'altro che riteniamo siano da eliminare, a questo si aggiunge ora, in base ad una legge approvata lo scorso anno l'adempimento che deve fare ogni Comune prima dell'approvazione del Bilancio 2021, in scadenza 31 gennaio salvo proroghe, ossia varare un nuovo regolamento riguardante il canone per le occupazioni di suolo pubblico e la pubblicità che devono confluire in un'unica tariffa sia per tutte le attività ma anche per i mercati - spiega - credo quindi che per i Comuni, e su questo intendo sollecitare i sindaci, sia l'occasione per discutere il nuovo regolamento coinvolgendo le categorie e prevedendo non certo aumenti ma una tariffazione al ribasso cercando anzi un modo per eliminarla. Ritengo possa essere utile a sostegno delle attività produttive e commerciali più colpite, ad esclusione di medie e grandi strutture di vendita, assicurazioni e banche». Il consigliere invierà a tutti i sindaci, una mozione proposta in consiglio regionale per la sospensione dell'incasso di Icp e Tosap fno al 31 luglio.

