IL CASO

PADOVA Sono in arrivo nuovi ricorsi dei baristi sui plateatici. L'Appe e i suoi associati tornano alla carica a suon di carte bollate. Questa volta a entrare nel mirino dell'associazione che rappresenta baristi e ristoratori è l'accordo raggiunto lo scorso 13 maggio tra il Comune e la Soprintendenza. Ad appellarsi al Tar sono gli stessi locali che, qualche mese fa, avevano fatto ricorso contro il giro vite nei confronti di sedie, tavolini e ombrelloni in centro storico, fatto scattare dalla Sovrintendenza, ovvero il Gancino di piazza Duomo, il caffè Della Piazzetta in via San Martino e Solferino, l'Otium di via Roma, il Caramel di piazza delle Erbe, l' Ham Holy Burger, il Galleria N5 e l'Uva di piazza Dei Signori, il Pe Pen e l'Enoteca Santa Lucia di piazza Cavour e lo Snack bar Isola Memmia di Prato della Valle.

L'INTESA

L'accordo in questione ha consentito di far tornare in piazza dei Signori le dimensioni dei plateatici dell'anno scorso e, in altri casi, di superare il limite che non permetteva di andare oltre un terzo del sedime stradale o di disallinearsi nelle piazze rispetto ai plateatici contigui. L'intesa ha anche consentito la trasformazione di alcuni posti auto in aree che accolgono sedie e tavolini. Non solo. In Comune è scattata la sburocratizzazione di tutto l'iter previsto per questo tipo di autorizzazioni. Insomma, una serie di vantaggi che, in teoria, dovrebbero andare a tutto vantaggio degli esercenti. A fronte di questo, perché presentare un nuovo ricorso? «La nostra impressione spiega il segretario dell'Appe, Filippo Segato è che si sia fatta un po' di confusione. Le concessioni di nuovi plateatici sono legate esclusivamente alle misure anti Covid e le deroghe termineranno il 31 ottobre. Poi tutto tornerà come prima. Nell'intesa raggiunta a maggio tra Comune e Soprintendenza, di fatto, si confermano le misure che penalizzeranno i bar e i ristoranti del centro. Per questo abbiamo deciso di presentare dei nuovi ricorsi».

«Questi imprenditori rischiano di subire un danno pesantissimo dal giro di vite voluto dalla Soprintendenza rincara la dose Il rischio è che, a partire dal prossimo inverno, possano perdere quasi tutto lo spazio esterno su cui hanno sempre potuto contare. Giusto per farsi un'idea di quello che stanno affrontando, come se il Coronavirus non fosse sufficiente, solo per presentare i ricorsi che, in tutto, sono 26, hanno speso fino ad oggi oltre 20mila euro. Poi dovranno sobbarcarsi i costi legati alle parcelle degli studi legali».

I LEGALI

A rappresentare i dieci locali sono gli avvocati Marco Ferraresso, Giorgio Trovato e Antonio Cimino. «Il nostro ricorso spiega Cimino si basa su un presupposto piuttosto semplice. L'intesa raggiunta tra l'amministrazione comunale e la Soprintendenza, coinvolgendo pubblici esercenti, ha una natura anche commerciale. In questi casi, la legge prevede che venga coinvolta anche la Regione che ha competenze specifiche. Il coinvolgimento, però, non c'è stato. Di conseguenza abbiamo deciso di rivolgerci ai giudici amministrativi». I legali dell'Appe sono già pronti a presentare al Tar anche un altro dispositivo. «L'emergenza legata al Covid 19, di fatto, ha rallentato il lavoro dei giudici conclude il legale Ora, però, chiediamo che si esprimano sulle nostre istanze in tempi brevi». Insomma, nonostante le deroghe concesse questa estate, l'associazione di categoria ha tutta l'intenzione di portare avanti la sua battaglia legale. Il braccio di ferro con il Comune potrebbe essere, dunque, solamente all'inizio.

Alberto Rodighiero

