I CONTROLLI

PADOVA Prosegue senza sosta l'attività dei carabinieri del Comando provinciale, più che mai impegnati a scoraggiare tutti coloro che escono di casa senza avere un valido motivo. L'altra mattina i posti di blocco hanno visto la presenza anche dei militari dell'Arma del Battaglione di Mestre che hanno consentito di effettuare più accertamenti. Sono state controllate soprattutto le strade vicino ai centri abitati proprio per avere il termometro della situazione e tutelare la salute dei residenti. Le denunce hanno riguardato tutta l'area provinciale, con un picco importante nei territori della Saccisica.

NELLA SACCISICA

Controlli importanti sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Legnaro. Due individui, A.B. di 35 anni di Sant'Angelo di Piove di Sacco e D.P. di 19 anni di Vigonovo (Venezia), sono stati intercettati all'interno di un parco di via Rovigo a Saonara. A dare l'allarme al 112 è stato il sindaco Walter Stefan. Gli amici, forse in compagnia di un terzo ragazzo che ha fatto in tempo a defilarsi, stavano bivaccando nel parco, non in linea con le limitazioni imposte dal Governo per contrastare il contagio da Coronavirus. «Situazioni che non tollero - ha detto Stefan - diffido chiunque a trasgredire le regole perchè il rigore sarà massimo». Una volta giunta sul posto, la pattuglia dei carabinieri del maresciallo Marialdo Rossin non ha potuto far altro che denunciare entrambi per inosservanza ai provvedimenti dell'autorità nonostante questi ultimi abbiano accampato una serie di scuse.

Tra gli otto denunciati c'è anche un volto noto alle forze dell'ordine: è Silvano Noventa, oggi 63 anni, residente a Legnaro. Un tempo esponente della Mala del Brenta, nell'ottobre di cinque anni fa venne arrestato con alcuni complici dalla Squadra mobile di Pordenone mentre stava per fare irruzione nella filiale della banca del Credito cooperativo di Sant'Elena a Saonara. L'altro giorno Noventa è stato fermato dai militari non distante dalla sua abitazione. Gli è stato chiesto il motivo per cui si trovasse fuori.

Come tutta risposta il 63enne ha riferito di avere l'auto senza carburante e di dover riempire una tanica di benzina al distributore per rimettere in moto il mezzo. Quando le forze dell'ordine si sono offerte di accompagnarlo a casa, l'uomo ha ammesso di essersi inventato tutto e di essere fuori senza un motivo specifico. Per lui, inevitabile, è arrivato l'ennesimo guaio con la giustizia.

Gli altri cinque denunciati sono L.N., 29 anni di Saonara, F.D., donna di 31 anni di Padova, M.A., nigeriano di Mira (Venezia) di 36 anni, F.U., cinese di 27 anni di Legnaro, e M.C. di 21 anni legnarese, controllato a Saonara.

L'INOSSERVANZA

A Solesino i carabinieri della Compagnia di Abano hanno denunciato A.A. marocchino di 47 anni di Solesino. Si trovava in isolamento fiduciario dal 16 marzo, ma i militari dell'Arma l'hanno trovato fuori dall'abitazione mentre faceva rientro dal supermercato. Per il nordafricano, sposato con due figli, oltre alla denuncia per inosservanza al decreto emesso dall'autorità è arrivata anche l'accusa di delitti colposi contro la salute.

Cesare Arcolini

