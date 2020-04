LA SITUAZIONE

SELVAZZANO Chi ha potuto, si è attivato da subito a Selvazzano non appena ha avuto comunicazione della possibilità di aprire il proprio esercizio per l'asporto del cibo. Una piccola boccata di ossigeno per pizzerie, trattorie, pasticcerie e gelaterie che fa sperare in una ripresa, anche se lenta. E la risposta dei clienti non si è fatta attendere, nel rispetto delle norme che prevedono ingressi contingentati, distanze di sicurezza, mascherine e guanti.

Ieri mattina una quindicina i clienti che si sono serviti take-away alla gastronomia I vecchi sapori di via San Giuseppe a San Domenico. C'è chi ha ordinato la sua porzione di pasticcio, lasagne, contorni e carne e chi, invece, si è fermato, ha comprato ed è andato via. E tutto si è svolto con regolarità. «Quando abbiamo saputo della possibilità dell'asporto abbiano fatto i salti di gioia dice il titolare Federico Strullato - In queste settimane ci eravamo organizzati con la consegna a domicilio, ma si lavorava con pochi ordini. Con l'asporto possiamo tornare a cucinare di più, e soprattutto chi viene a ritirare il suo ordine ha la possibilità anche di vedere se c'è qualcos'altro da prendere». Nella giornata di venerdì la gastronomia ha completato le sue consegne a domicilio, che continuerà a mantenere per gli anziani e le persone che non possono uscire di casa, per poi dedicarsi all'asporto.

Un'opportunità colta subito anche dalla trattoria 7 Teste di Caselle gestita dai coniugi Manuel Baraldo e Monia Benvegnù. Anche per loro la possibilità di lavorare è passata attraverso la consegna a domicilio, solo però per le pizze, ambito che segue direttamente Monia mentre il marito è intento a lavorare al forno a legna. «Non appena abbiamo saputo della possibilità di procedere con l'asporto ci siamo attivati subito - spiega Monia - Al momento siamo solo io e Manuel e ci dedichiamo alla pizzeria, per la trattoria abbiamo preparato il menù di Pasqua su ordinazione». E per avere una sicurezza in più nelle consegna degli ordini, i titolari hanno anche sfruttato un grande finestrone che si affaccia sulla veranda esterna. «In questo modo chi viene a ritirare le pizze non entra dentro al locale - spiega ancora la titolare - ma i cartoni glieli passiamo direttamente noi, rimanendo comunque a distanza di sicurezza».

Aperta dalle 14 di ieri con orario fino alle 21, anche la gelateria Antiche Tentazioni di Selvazzano solo ed esclusivamente per il ritiro del gelato ordinato, come per le consegne a domicilio. La gelateria ha due ingressi: le consegne delle prenotazioni sono state previste dalla porta sul retro, mentre l'ingresso principale su via Roma è stato lasciato libero nel caso si presentasse qualche cliente senza prenotazione. Ieri mattina alla pasticceria di Alan Roncon di via Euganea a Selvazzano sono state le colazioni, con tanto di caffè, cappuccino, spremute e centrifughe, gli ordini richiesti per l'asporto da una cinquantina di clienti. «Si lavora solo con gli ordini - dice il titolare - Stamattina (ieri, ndr) eravamo io e una mia dipendente a preparare confezioni con brioche e cappuccini, tutto rigorosamente per asporto. Un cliente alla volta, guanti e mascherina, si prepara il sacchetto e via. Penso che l'asporto lo terrò attivo nelle mattine del fine settimana, mentre continuerò sempre con le consegne a domicilio».

Già da venerdì pomeriggio a Selvazzano sono stati riaperti anche i tre cimiteri. «Abbiamo provveduto a dare seguito all'ordinanza della Regione - spiega il vicesindaco Bruno Natale - e dalle 17 i cimiteri erano aperti. Abbiamo percepito una grande partecipazione da parte dei cittadini, che nel pieno rispetto delle regole hanno potuto far visita ai propri cari».

