L'ALLARME

PADOVA La terza ondata è arrivata in Azienda ospedaliera. I reparti di degenza e di terapia intensiva si stanno progressivamente riempiendo e scatta l'allerta sui ricoveri di giovani gravemente colpiti dal Covid. Una 15enne è in cura nel reparto di Malattie infettive di via Giustiniani, mentre una donna di appena 35 anni è costretta alla respirazione assistita nella terapia semi-intensiva internistica al Monoblocco. Nel padovano stanno aumentando i contagi tra bambini e ragazzi, anche per via delle varianti. L'assetto organizzativo dell'ospedale è in continua trasformazione per far fronte all'emergenza. Sono pochi i posti liberi nella palazzina di Malattie infettive della dottoressa Annamaria Cattelan, che conta 58 letti. A questi si aggiungono i 18 posti letto della Clinica medica della professoressa Maria Luigia Randi al sesto piano del Monoblocco. E altri 24 posti letto d'area medica al settimo piano, diretti dal professor Paolo Simioni, dove in sole 24 ore sono stati accolti sette pazienti. Rientrano nell'ambito delle cure più intensive i 18 posti letto al nono piano, gestiti dal professor Roberto Vettor. Da domenica, giorno in cui l'area Covid ha riaperto, ad oggi si è passati da cinque a quattordici pazienti. La terapia semi-intensiva del dottor Andrea Vianello ha attive 18 postazioni, tutte impegnate. Non va meglio nella Rianimazione centrale del dottor Ivo Tiberio, con 18 postazioni full. Stesso scenario nella terapia intensiva al quinto piano del Policlinico del professor Paolo Navalesi, con altri 10 posti occupati.

AL SANT'ANTONIO

Nel frattempo, sono in corso i lavori per la trasformazione a Covid della terapia intensiva dell'ospedale Sant'Antonio. «Abbiamo solo qualche posto letto libero afferma la professoressa Cattelan - in media dimettiamo cinque o sei pazienti al giorno e ne riceviamo altrettanti di nuovi. Aumentano sia i ricoveri che l'attività ambulatoriale, in particolare c'è una crescita della richiesta di tamponi per la ricerca dell'infezione da Covid». Agli Infettivi la paziente più giovane ha 15 anni, mentre il più anziano ne ha 97. Due i ricoveri di positivi con variante inglese. «Siamo entrati a tutti gli effetti nella terza ondata e tra circa 15 giorni attendiamo il picco continua Cattelan - in questo momento la media d'età dei pazienti ricoverati è più alta rispetto alla prima ondata, 67 anni contro 62 del 2020. Ma bisogna fare attenzione perché ci sono casi importanti anche tra i giovani». Nella terapia semi-intensiva internistica sono sotto osservazione pazienti tra i 30 e i 40 anni. «Si nota un abbassamento dell'età afferma il professor Vettor - ricoveriamo anche giovani apparentemente in salute, senza comorbidità. Qualcosa sta cambiando, non bisogna abbassare la guardia».

Risale la curva del contagio, secondo l'ultimo bollettino di Azienda Zero. Tra mercoledì e giovedì si registrano 343 nuovi casi e tre decessi: oltre all'imprenditore Luciano Pilotto non ce l'hanno fatta Luigi Pilotto, 80 anni, di San Martino di Lupari, ricoverato a Cittadella, e un 79enne di Piazzola, deceduto a Schiavonia. I positivi al tampone in provincia salgono a 7.813. Rimane stabile la quota dei ricoveri negli ospedali di Padova e provincia. Sono assistite 314 persone, una in meno nelle 24 ore. Sale invece a 32 la conta negli ospedali di comunità, due in più.

Elisa Fais

