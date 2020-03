I furbetti non mancano mai. Ma sembra che i controlli a tappeto delle forze dell'ordine inizino a dare qualche risultato: sempre più fermati, ma sempre meno denunciati, in proporzione. Lunedì carabinieri, finanzieri, poliziotti e vigili hanno controllato in tutta la provincia 1599 persone e ne hanno indagate 93 perché fuori casa per motivi non contemplati dal decreto anti-Covid del premier Conte. In percentuale molti meno rispetto a domenica, quando i controllati sono stati solo 1012 e i denunciati ben 114. A combinarla davvero grossa è stato l'unico arrestato della giornata, Ion Dascal, 38enne moldavo trovato a bordo della sua auto completamente ubriaco a Monselice. Voleva a tutti i costi cercare di sfuggire al controllo dei carabinieri e così ha anche tentato una fuga disperata, finendo per speronare l'auto dell'Arma, parcheggiata davanti alla propria. È il risultato dei servizi di controllo del territorio disposti dai militari della compagnia di Abano Terme del colonnello Marco Turrini, in particolare su Monselice e il parco Mostar di Montegrotto. La notte tra lunedì e martedì i carabinieri di pattuglia hanno notato un veicolo in sosta lungo via Fratelli Fontana, non lontano dallo stadio di della città della rocca. A bordo vi era un uomo e i militari si sono pertanto accostati posteggiando l'auto davanti alla Volkswagen ferma in strada, intimando al conducente di scendere. Per tutta risposta l'uomo ha ingranato la marcia partendo a forte velocità per fuggire. Ha invece speronato il veicolo di servizio. A quel punto lo straniero è sceso tentando di scappare barcollante a piedi per le vie limitrofe ma è stato immediatamente bloccato. Non pago di quel che aveva già combinato, si è avventato sui carabinieri cercando di colpirli con spinte e strattoni fino a quando è stato immobilizzato e trasferito in caserma. Visto il suo stato confusionale è stato sottoposto ad alcoltest che ha dato risultato positivo facendo riscontrare nel sangue di Dascal un tasso alcolemico di 1,98 grammi per litro di sangue. Inevitabile per il 38enne moldavo, residente in paese e regolare in Italia, l'arresto per resistenza a cui si aggiungono le denunce per guida in stato d'ebbrezza con conseguente ritiro della patente e per la violazione dell'obbligo di restare in casa in forza del decreto del consiglio dei ministri. L'autorità giudiziaria ha disposto che l'uomo fosse poi rimesso in libertà.

M.Lucc.

