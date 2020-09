LA TESTIMONIANZA

PADOVA «Servirà una maggiore autocoscienza, se si sta male si dovrà avvisare subito. Per il resto, il lavoro credo resterà quasi lo stesso». Attenzione e fiducia sono le parole chiave che contraddistingueranno il lavoro di baby sitter d'ora in poi secondo Ilaria Monzini, 25 anni, neolaureata in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio al Bo. Originaria di Mantova, Ilaria ha fatto la baby sitter durante gli studi a Padova.

Continuerai a lavorare con i bambini?

«Penso di sì. Mi sono appena laureata quindi ora partirà la ricerca del lavoro, sto aspettando di sapere se l'università mi darà una borsa di studio come assegnista, ma in attesa di trovarlo credo che continuerò a fare la baby sitter».

A Padova quanti bambini seguivi?

«Tre bambini che frequentavano le scuole elementari, tutti nella stessa famiglia».

Credi che cambierà molto questo lavoro dopo il Covid?

«Richiederà più attenzione, sicuramente, però per il resto credo rimarrà uguale a prima, almeno nella base. È già un lavoro difficile in tempi normali, con l'avvento del virus qualcosa si complicherà».

Per esempio?

«Si dovrà avvisare subito in caso di sintomi sospetti. Se prima andavo dai bambini anche con il raffreddore ora non lo farò più. Dobbiamo essere coscienti di cosa sta accadendo e tutelare i bambini e noi stesse. Magari usare la mascherina se la famiglia lo richiede».

Hai paura di un possibile contagio?

«No, altrimenti non uscirei nemmeno di casa. Ci si può contagiare ovunque se non si fa attenzione. Però sarà necessario ancora più di prima che la famiglia si fidi. Ancora più di prima bisogna dimostrare di essere persone affidabili».

Hai lavorato anche durante il lockdown?

«No, non sono più andata dai tre bimbi. Ma alcune mie amiche sì, una in particolare mi raccontava che aveva aiutato con i compiti on line una bambina, si vedevano tramite Skype».

E come è andata?

«Ha detto di essere riuscita a gestirla abbastanza bene. Certo, far fare i compiti online è possibile ma i bambini hanno anche bisogno di altro».

Hanno bisogno della vicinanza?

«Esatto. La baby sitter non è solo colei che fa fare i compiti, noi giochiamo con loro, li ascoltiamo, ci parliamo. In qualche modo, se la presenza è stabile, diventiamo dei punti di riferimento e la presenza fisica diventa importante per un bambino».

Secondo te, ci sarà un aumento delle richieste?

«Penso proprio di sì. I genitori lavorano e se è vero che intere classi potrebbero essere messe in quarantena in caso di un alunno positivo servirà un aiuto alla famiglia».

Hai già ricevuto richieste?

«Devo ancora rimettermi sulla piazza. Se continuerò a fare la baby sitter lo farò nella zona di Mantova, in attesa di trovare un lavoro o di avere una risposta dall'università».

