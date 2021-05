Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANIFESTAZIONEPADOVA «Siamo venuti a Roma non per fare le belle statuine, ma per fare le nostre rimostranze al Governo e al Parlamento. Abbiamo chiesto ai nostri interlocutori, che ci hanno ascoltato con attenzione: fateci riaprire».Toni sempre educati, ma decisi, quelli usati da Giuseppe Pittarello, presidente del centro commerciale Piazzagrande di Piove di Sacco e imprenditore di successo nel settore delle calzature, che ha promosso la...