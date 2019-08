Pistole ai vigili, il prefetto: «Ma attenzione, non sono giochi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOPADOVA «Ogni Comune fa le proprie scelte e non spetta a me dire se è corretto armare i vigili oppure no. Ma due cose devono essere chiare. La prima: bisogna rispettare sempre la legge. La seconda: le pistole non sono giocattoli. Serve massima cautela». È questo il monito del prefetto di Padova, Renato Franceschelli, il giorno dopo l'annuncio del sindaco di Solesino: mitra e giubbotto antiproiettile per gli agenti della Polizia locale. Il prefetto, responsabile della sicurezza in provincia, non si schiera né a favore né contro....