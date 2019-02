Pirazzini lascia Fiera Immobiliare ora è da sciogliere il nodo nomine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA COMUNICAZIONEPADOVA Maurizio Pirazzini si è dimesso da presidente di Fiera Immobiliare spa. Venerdì scorso, alle 19.30, nella casella di posta certificata dell'Immobiliare è arrivata una mail di Pirazzini che da mercoledì scorso non è più segretario generale della Camera di Commercio in cui ha formalizzato il suo addio alla presidenza della società. Una comunicazione che non arriva per nulla inaspettata ma che, sicuramente, non è stata accolta con entusiasmo soprattutto dal sindaco Sergio Giordani che, non più tardi di qualche...