PIOVE DI SACCOTesta a testa tra Davide Gianella, sindaco uscente e alla guida del centro sinistra, e Andrea Recaldin, alfiere della Lega e della coalizione del centrodestra per la guida del comune di Piove di Sacco.Al momento di andare in stampa Gianella aveva una percentuale di poco superiore al 50%, ma mancavano all'appello ancora quattro sezioni elettorali. Se tale trend fosse confermato, non sarebbe nemmeno necessario il ballottaggio.LE SEDI ELETTORALILe sedi elettorali dei due schieramenti che erano rimaste abbastanza tranquille anche se...