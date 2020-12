Piove di Sacco ieri ha fatto segnare ben tre decessi di altrettante cittadine: oltre alla professoressa Sebastiana Blundo Canto, è scomparsa Lucia Gelmi, classe 1943: la donna già soffriva di altre patologie, ma il Covid-19 in pochi giorni ne ha provocato il decesso. Lucia Gelmi era una signora molto conosciuta nel capoluogo della Saccisica, essendo moglie di Edmondo Eginardo, storico socio della omonima Autoscuola, che per decenni ha fatto conseguire la patente a migliaia di piovesi. La coppia ha anche un figlio Emanuele, che gestisce l'autoscuola Autoserugo, a Casalserugo, mentre a Piove di Sacco nella sede storica dell'azienda in viale Europa è ancora attiva l'agenzia di pratiche auto, seguita dalle nipoti, figlie di Igino, deceduto lo scorso anno. Lucia Gelmi, nata il 10 febbraio 1943, era in salute fino a pochi mesi fa, poi aveva dovuto fare ricorso alle cure dei medici padovani per alcune importanti patologie. Potrebbe essere rimasta vittima del Coronavirus durante una delle frequenti visite al nosocomio della città del Santo. Sta di fatto che le sue condizioni, forse già debilitate da altra malattia, hanno reso necessario il suo ricovero all'ospedale Immacolata Concezione, dove la morte è sopravvenuta nella giornata di domenica. Nella giornata festiva è deceduta sempre nel nosocomio piovese Annunziata Salvagnin (nella foto), coniugata con Tito Meneghin, di 86 anni, residente nella frazione di Arzerello: lascia due figli, oltre al coniuge e numerosi nipoti. Le esequie dell'anziana saranno celebrate giovedì alle 15 nella chiesa parrocchiale della frazione. Per onorare la memoria di Annunziata i familiari hanno chiesto di devolvere le eventuali somme per i fiori all'associazione Admo Padova, che promuove le donazioni di midollo osseo e che da anni nel Piovese organizza numerose attività di sensibilizzazione.

