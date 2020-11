PIOVE DI SACCO «C'è molta amarezza, perché questa chiusura arriva a pochi giorni dall'ispezione dei Nas che non ha evidenziato carenze di alcun tipo, arriva dopo settimane di impegno nel rispetto dei protocolli e dopo che abbiamo investito 50.000 euro per sanificare gli ambienti delle nostre palestre. Ma dura lex, sed lex e quindi ci siamo adeguati e dal 26 ottobre siamo chiusi». Esordisce così Paolo Bordin, direttore di Crazy Body Palestre.

Come affrontate questo momento?

«A marzo abbiamo chiuso ricevendo zero ristori, ora ci promettono il 200% di quello che abbiamo preso l'altra volta e non siamo per nulla fiduciosi e queste vale un po' per tutte le strutture sportive che sono strutture anomale rispetto alle aziende. Questa chiusura, se continuerà per mesi come temo, eliminerà metà delle attuali palestre, soprattutto le più piccole, e sconvolgerà completamente il settore nei prossimi anni. Anche per noi il 2020 sarà difficilissimo anche se fortunatamente siamo parte di un gruppo che opera anche in settori non toccati dalle chiusure».

Pensa siano efficaci le politiche messe in atto dalle istituzioni?

«Non credo che le chiusure siano un problema di destra o sinistra, gli esperti sono messi lì dalla stessa pessima politica e questo produce politiche di contrasto al Covid improvvisate e contraddittorie».

Proponete comunque qualche alternativa ai vostri soci?

«Per alcune discipline facciamo una lezione al giorno di mezz'ora on line, per ora sono gratuite e usiamo la piattaforma mywellness di technogym, però è chiaro che è cosa diversa dall'attività in presenza»

Nicola Benvenuti

