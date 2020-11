LE REAZIONI

PADOVA (M.C.) «Ordinanza copiata? Qui non è questione di chi ha scritto prima che cosa, ma di buonsenso che supera l'appartenenza partitica ed il colore politico». Parole del sindaco leghista di Cittadella Luca Pierobon. La scorsa settimana ha emesso un'ordinanza anti fumo ed ora anche a Padova è in vigore il provvedimento emesso dal sindaco Sergio Giordani. «E' simile, ovviamente è parametrato alla realtà rappresentata dalla città - continua Pierobon - va nel verso di tutelare la salute pubblica, ancor più in un momento delicatissimo come questo. Su ciò non c'è quindi nessun elemento che possa far pensare ad una esclusività. Anzi, il segnale che altre amministrazioni comunali prendano spunto da un provvedimento di un'altra, significa che l'azione dei sindaci è allineata e va appunto oltre ogni ideologia». Se nell'applicazione del divieto di fumo sostanzialmente le due ordinanze sono molto simili, del resto lo sono di fatto le situazioni comportamentali, differenza consistente è data dalla sanzione. Per Cittadella la violazione accertata comporta il pagamento di una somma pari a 150 euro, a Padova la sanzione richiama quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 numero 19: dai 400 euro ai 3 mila euro. Quella della città murata non prevede una scadenza. Potrà essere revocata oppure modificata. Quella cittadina scade dil 3 dicembre. «L'intento - conclude Pierobon - è di evitare che il comportamento dei fumatori possa essere veicolo di contagio, sperando che smettano di fumare per sempre. Identico quindi al collega. A Cittadella era già in vigore un divieto di fumo nelle aree gioco dei bambini, parchi e spazi verdi del Comune».

«Io, nonostante sia un fumatore, vieterei di fumare ovunque. Detto questo, l'ordinanza di Giordani non ha alcun senso». A suonare la carica è stato, ieri pomeriggio, il consigliere della Lega Alain Luciani. «In linea di principio, io non ci trovo nulla di male a limitare il diritto a fumare ha detto Luciani Un divieto che potrebbe essere una cosa utile anche dopo la fine di questa epidemia. Disincentivare la sigaretta è sempre un bene». «Il divieto di fumo alle fermate dei mezzi pubblici ha continuato l'ex assessore della giunta Bitonci non è solo un fatto di salute, ma anche di educazione. Non si capisce perché con la mia sigaretta io dovrei avere il diritto di affumicare chi mi sta attorno, magari dei bambini. Lo ripeto, a dirlo è un fumatore». Fatta la premessa però, Luciani non rinuncia da infilzare il dispositivo firmato ieri dal sindaco. «E' del tutto evidente che il provvedimento usa due pesi e due misure ha scandito l'esponente del Carroccio che senso ha , infatti , pretendere un distanziamento di 3 metri negli spazi aperti e far scendere questa distanza ad un metro nei plateatici, ovvero uno dei luoghi a più alto rischio». «Evidentemente chi va al bar ha più diritti di chi si fa semplicemente una passeggiata - ha concluso un dispositivo di questo tipo non ha alcun senso. Si vuole dare l'idea di prendere dei provvedimenti severi ma, poi, non sia ha il coraggio di portarli fino in fondo. Strutturata in questa maniera, l' ordinanza rischia di non avere alcun effetto pratico. Tanto valeva lasciare tutto com'era».

Michelangelo Cecchetto

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA