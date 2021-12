LA SANITÁ

PADOVA Boom di ricoveri per Covid in Pediatria nel mese di dicembre: finora si contano già venti piccoli pazienti assistiti, mai così tanti da inizio pandemia. I dati sono più che triplicati rispetto al mese scorso. Preoccupano anche le gravi conseguenze del virus a distanza di mesi dal contagio. E' in terapia intensiva anche un bimbo di nove anni colpito dalla sindrome infiammatoria multisistemica, nota come Mis-c. Stessa diagnosi per un dodicenne, anche lui attualmente ricoverato in area medica.

A lanciare l'allarme è la professoressa Liviana Da Dalt, direttrice del Dipartimento per la Salute della donna e del bambino dell'Azienda ospedaliera. «Il miglior regalo che un genitore possa fare al figlio per Natale è il vaccino assicura - L'andamento dell'epidemia nei bambini ormai è sovrapponibile a quello degli adulti: nelle ultime settimane si registra un aumento esponenziale di positività in età pediatrica. Stiamo iniziando a vedere anche le complicanze a sei o otto settimane dall'infezione, la Mis-c. Ci aspettiamo un picco di casi dopo le festività, successivo a tutti questi contagi».

Negli ultimi giorni sono aumentati sensibilmente i contagi tra i più piccoli mentre nelle prime tre ondate i dati vedevano i bambini piccoli e piccolissimi risparmiati in buona misura dal contagio. In Veneto si parla di 5 mila positivi tra zero e 14 anni negli ultimi sette giorni (lo scorso anno erano 2.180). Una tendenza che si riflette sul numero di ricoveri in Pediatria a Padova: se a dicembre se ne registrano venti, a novembre erano appena cinque e a ottobre tre.

LA SITUAZIONE

Negli ultimi sette giorni si sono rivolti al Pronto soccorso pediatrico 22 bambini risultati poi positivi al tampone. Attualmente si trovano in un letto d'ospedale, positivi al Covid, tre piccoli pazienti. Rispettivamente di 34 giorni, 4 mesi e 11 anni.

«Fino a poche ore fa erano quattro i minori ricoverati, ma si lavora molto sul turnover per dimettere appena possibile sottolinea la professoressa Da Dalt -. Non avendo contatti con l'esterno, i bebè spesso si contagiano dalle mamme non vaccinate. Mentre i più grandi vengono ricoverati perché hanno fattori personali di rischio, come malattie croniche esistenti. Anche l'obesità in età pediatrica predispone a forme gravi di polmonite, come già si è visto negli adulti. I bambini in questo momento si contagiano per lo più in classe o comunque durante il tempo libero, mentre sono a stretto contatto con i coetanei». L'ultima fotografia mostra 330 classi in quarantena: secondo i dati del Dipartimento di Prevenzione, non c'è scuola che non abbia almeno un caso positivo. Il Covid non preoccupa solo in fase acuta, ma anche a seguito della negativizzazione.

MALATTIA GRAVE

«La sindrome infiammatoria multisistemica è una malattia grave, che richiede il ricovero in terapia intensiva nel 40% dei casi spiega Da Dalt - Si manifesta in bambini precedentemente sani, ma probabilmente predisposti geneticamente a un'eccessiva risposta infiammatoria una volta entrati a contatto con il virus. E' un'insufficienza multiorgano, che colpisce in particolare il cuore, dove può lasciare segni a lungo termine. Il picco di casi è attorno ai nove anni, l'età candidata alla vaccinazione». Dal 26 dicembre apre l'ambulatorio vaccinale al quarto piano della palazzina di Pediatria, aperto ai piccoli pazienti fragili seguiti in via Giustiniani e a tutti coloro che necessitano di una somministrazione in sicurezza, anche in base alle terapie seguite.

LA CAMPAGNA

L'Ulss ha messo a disposizione 12 mila nuovi posti per la vaccinazione dei piccoli, su prenotazione, nelle sedi di Padova Fiera), Piove, Cittadella ed Este. In parallelo continua l'attività dei pediatri nei loro ambulatori.

IL REPORT

Intanto si segnalano 950 nuovi casi e sette vittime. Sono stati uccisi dal Covid l'anziano di cento anni ricoverato in Azienda ospedaliera e un 67enne all'ospedale di Schiavonia, residente a Codevigo. L'ultimo bollettino riporta 13.261 residenti positivi (+1.267 in una settimana). «Un mese fa a Padova avevamo 4.661 positivi, significa che in 30 giorni abbiamo triplicato i casi afferma il direttore generale, Giuseppe Dal Ben - I ricoveri qui sembrano essersi stabilizzati tra i 140 e 150 pazienti giornalieri».

Elisa Fais

