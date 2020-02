L'INDAGINE

PADOVA Lavoravano nei campi ininterrottamente dall'alba al tramonto, senza giorni di riposo, senza nemmeno la possibilità di mangiare o andare in bagno, per tre euro all'ora. Se parlavano o si fermavano un attimo per prendere un sorso d'acqua che potesse ristorarli un po' dal caldo atroce dell'estate, venivano picchiati. Tutto per il miraggio - che dà il nome all'operazione dei carabinieri - di un contratto di lavoro che consentisse di ottenere il permesso di soggiorno. Vittime dei caporali, loro connazionali, dal marzo del 2018 erano 13 marocchini. Gli sfruttatori sono stati individuati e indagati dai carabinieri di Padova, Venezia e Rovigo, che hanno svolto le indagini coordinate dal pubblico ministero Marco Brusegan. Le ipotesi di reato sono quelle di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro clandestino. Il gip ha imposto a tre marocchini di 30, 36 e 38 anni di San Martino di Venezze, in provincia di Rovigo, e a un 55enne di Anguillara, l'obbligo di dimora. Un altro caporale, residente a Bagnoli, è invece fuggito, tornando in Marocco. I 13 braccianti sfruttati lavoravano nei campi tra Cavarzere, nel Veneziano - dove è partita l'indagine - San Martino di Venezze, in Polesine, e la Bassa Padovana, in particolare Tribano, Conselve, Arre e Montagnana. Le indagini ora proseguono sugli imprenditori agricoli italiani - cinque nel Padovano - che avevano stipulato un contratto con l'azienda di Anguillara che forniva loro la manodopera. Gli inquirenti vogliono verificare se questi fossero davvero ignari dello sfruttamento dei braccianti che lavoravano nei loro campi, anche se la spesa, rapportata all'ammontare del lavoro, avrebbe dovuto insospettirli.

L'INIZIO

Tutto è cominciato da due braccianti che lavoravano in un fondo agricolo di Cavarzere, in via Piovese, hanno deciso di raccontare quanto accadeva, perché avevano capito che la loro condizione di braccianti non era regolare e che un vero contratto non l'avrebbero mai avuto. «Ho dovuto accettare - ha raccontato uno dei due ai carabinieri - perché il titolare della ditta mi aveva promesso il rinnovo del permesso di soggiorno». Da questa denuncia, i militari hanno iniziato a indagare, con appostamenti e monitoraggi, l'attività illecita dell'azienda agricola di Anguillara che ha portato a un interdittiva nei confronti del titolare, il 30enne di San Martino, che invece di mettersi in regola ha trasferito l'attività conto terzi a Montagnana, Tribano, Arre, Conselve nel padovano e San Martino di Venezze nel rodigino, intestando la nuova azienda alla moglie.

I COMPITI

Tre factotum, indagati assieme al titolare dell'azienda, avevano il compito di pagare gli stipendi, portando e seguendo nei campi il gruppo di lavoratori, costretti in ambienti malsani e senza i minimi requisiti di sicurezza e salubrità. Dal racconto fatto dalle vittime durante l'indagine, condotta dal Pm Marco Brusegan tra il 2018 e il 2019, è emerso un quadro terribile, nel quale i 13 marocchini erano sostanzialmente dei fantasmi senza alcun diritto.

«Lavoravo 11 o 12 ore al giorno, dalle 7 della mattina alle 18-19, domenica compresa. Per riposare bisognava sperare che piovesse. Per la potatura delle vigne il compenso mensile era di 240 euro al mese» ha raccontato un bracciante.

Chi si ribellava veniva picchiato. Un kapò, a gennaio 2018, aveva preso per il collo un operaio e poi l'aveva colpito al basso ventre solo perchè si era messo a parlare con un collega. «Se non la smetti ti ammazzo», l'aveva minacciato prima di passare alle mani.

I carabinieri hanno anche registrato vari accessi dei braccianti al pronto soccorso: quand'erano vittime di incidenti sul lavoro, erano costretti a tornare sui campi il giorno dopo nonostante i giorni di prognosi.

IL TERRORE

La gran parte degli operai non ha avuto il coraggio di parlare perché sperava di ottenere quel permesso di soggiorno che tanto desideravano per vivere in Italia senza problemi. Ma alla fine chi ha collaborato ha ottenuto quel documento tanto sognato per motivi di giustizia, in forza del progetto «Nave» di Venezia, associazione che offre supporto a stranieri e clandestini.

I carabinieri ora stanno approfondendo le posizioni dei sei proprietari terrieri italiani che hanno usufruito dei servizi della società finita nel mirino dei carabinieri e che ovviamente offriva servizi di raccolta ortaggi a prezzi stracciati. Il giro degli affari è stato calcolato in circa 350mila euro l'anno. Come scrive il gip nell'ordinanza, i quattro denunciati «erano disposti a picchiare, offendere, umiliare e prevaricare gli operai, per assicurarsi una posizione di vantaggio. Non importava che i loro connazionali si spaccassero la schiena sotto al sole per 3 euro all'ora.

