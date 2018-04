Picchia la moglie in piena notte dopo aver assunto sostanze tossiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIOLENZAPADOVA Erano quasi le 4 di ieri mattina quando, in zona Bassanello, i vicini di casa hanno sentito tonfi, urla, botte provenire dall'appartamento abitato da una coppia di filippini. Così, preoccupati che la lite potesse trasformarsi in tragedia, hanno telefonato alla centrale operativa del 113 che ha inviato una pattuglia delle Volanti per verificare cosa stesse accadendo. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato la moglie particolarmente agitata che ha raccontato loro di essere stata picchiata dal marito. L'uomo le avrebbe dato...