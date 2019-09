Picchia la compagna, poi dà fuoco alla casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TERRORE IN CASAPADOVA Piromane per gelosia contro quella donna che diceva di amare. Aveva pianificato tutto, anche la fuga dopo il rogo. Non aveva però fatto i conti con il coraggio della sua compagna, terrorizzata ma determinata a denunciarlo. È finita nel peggiore dei modi la relazione tra una 46enne italiana originaria di Saonara e un cittadino siriano di due anni più grande, H.A. L'uomo ora si trova rinchiuso in una cella della Casa circondariale Due Palazzi con l'accusa di incendio doloso. A suo carico, dopo la convalida dell'arresto...