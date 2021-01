(M.C.) Il Comune di Piazzola sul Brenta che nella prima fase della pandemia ha avviato il progetto Welfare Bene ha vinto il bando della Camera di Commercio dedicato alle piattaforme telematiche che supportano il welfare e l'economia di prossimità. Il progetto sviluppato dalla municipalità piazzolese in partnership con i comuni di Campodoro, Campo San Martino, Limena e Villafranca Padovana, prevede l'implementazione personalizzata della piattaforma welfareX di CGMoving e la collaborazione del welfare manager Silvia Ranzato della Cooperativa sociale Jonathan. L'iniziativa della Camera di Commercio nasce quale risposta all'emergenza sanitaria del Coronavirus e vuole contrastare le difficoltà finanziarie delle piccole e medie imprese, facilitandone l'operatività e la digitalizzazione. Con la piattaforma il Comune ha gestito in modo semplice e rapido i buoni spesa coinvolgendo tutti i negozi alimentari del territorio e poi anche i buoni fatica, del progetto dedicato ai giovani denominato Ci sto affare fatica. La piattaforma è mpiegata anche dai Comuni di Padova, Selvazzano Dentro, Due Carrare, Carmignano di Brenta, Noventa Padovana, Venezia, Mira, Belluno e molti altri. «Il riconoscimento afferma Cristina Cavinato assessore al Sociale piazzolese che premia un lavoro intrapreso in un momento di difficoltà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA