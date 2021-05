Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SICUREZZAPADOVA Il Comune accende i riflettori su piazza Duomo. E' dello scorso settembre l'annuncio della nuova illuminazione della piazza. La predisposizione dei nuovi punti luce ha dovuto, però, fare i conti con una serie di lungaggini burocratiche, non ultime le osservazioni della Soprintendenza. L'ennesima aggressione registrata sabato 8 maggio all'ombra della Cattedrale e la necessità di evitare in tutti in modi gli assembramenti...