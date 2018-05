Piazza dei Signori intitolata ai lavoratori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO PADOVA Non più piazza dei Signori, ma piazza delle lavoratrici e dei lavoratori. A cambiare, simbolicamente, nome a una delle piazze più importanti di Padova, sono stati i rappresentanti del movimento politico di sinistra Potere al Popolo che giovedì sera hanno dato vita a un presidio per protestare contro l'incidente di domenica scorsa alle Acciaierie Venete di riviera Francia, e con l'occasione hanno cambiato nome alla piazza, da sempre luogo di adunate storiche per sindacati, lavoratori e studenti. Un presidio che ha visto...