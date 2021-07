Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIENTEPADOVA I costruttori promuovono il progetto del Comune per sostituire l'asfalto delle strade con materiali drenanti e lanciano l'idea di realizzare un grande Piano per mettere in sicurezza dal punto di vista idraulico il territorio padovano. Il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto ha infatti accolto con soddisfazione il progetto, finanziato con 809.000 euro dalla giunta Giordani che riguarderà piazza Savelli e via Croce...