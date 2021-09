Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

STUPEFACENTIPADOVA É di due arresti e tre denunce in stato di libertà il bilancio delle attività di contrasto al commercio di sostanze stupefacenti compiute dagli agenti della Squadra mobile. Gli uomini della sezione Criminalità diffusa hanno rintracciato una vecchia conoscenza in via degli Scrovegni: Farid Yacoubi, 37enne tunisino, con precedenti per droga e contro il patrimonio, era colpito da un'ordinanza di custodia cautelare. Da...