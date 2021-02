I FIORI

VESCOVANA Venticinquemila bulbi di tulipani messi a dimora con pazienza fra novembre e dicembre, nella terra fredda di un giardino d'inverno. Venticinque mila promesse di fioritura e allo stesso tempo una scommessa per una primavera diversa e più munifica della precedente, funestata dal lockdown cominciato il 23 febbraio 2020. Mariella Bolognesi Scalabrin, 82 anni, proprietaria di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin di Vescovana, una delle più interessanti dimore palladiane al mondo, non si è persa d'animo, nonostante la sua attività di villa aperta a cerimonie e catering stia ancora risentendo delle conseguenze legate all'emergenza sanitaria, fra annullamenti di eventi in calendario o procrastinati sine die.

Comprensibilmente scoraggiata eppure assertiva, la nobildonna ha rilanciato: in autunno ha acquistato in Olanda, scegliendoli dal migliore catalogo in commercio, 25 mila bulbi di tulipani di varie specie e di tutti i colori che ha piantato lei stessa, con le proprie mani, in mezzo ai fiori spontanei che naturalmente popolano il giardino della villa. «Sono tutti mescolati e sbocceranno in mezzo ai papaveri e al tarassaco, ai ranuncoli e alle camomille», spiega Mariella, che da cinque anni a questa parte ha ideato Giardinity, una rassegna green dedicata proprio al giardino di Villa Pisani Bolgonesi Scalabrin e che quest'anno è in programma dal 27 marzo al 18 aprile, proprio con l'esplosione dei tulipani. «Se il Dpcm lo permetterà, in questa edizione, durante i fine settimana di svolgimento, ospiterò anche una manifestazione dal titolo Sapori, suoni, colori e mani sapienti, per celebrare la cucina sana, la bella musica, l'arte in tutte le sue forme e l'alto artigianato. Spero davvero con tutto il cuore che quest'anno l'evento si possa fare e se così sarà avremo anche una mostra di sculture in legno provenienti dal Trentino».

IL LUOGO

Il giardino di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, essendo un giardino vittoriano autentico dell'Ottocento preservato fin nei dettagli botanici, è apprezzato nientemeno che dal Principe Carlo d'Inghilterra che ha potuto ammirare anche la fioritura dei bulbi di Evelina dalla rivista inglese Gardens Illustrated che ha dedicato spazio pure all'originale kermesse Giardinity, esplosione di vivacità per tutti gli appassionati di giardini e florovivaismo. «Ho avuto questa idea cinque anni fa racconta Mariella piantando 60 mila bulbi di tulipani, per dare continuità a una tradizione avviata dalla contessa Evelina van Millingen, l'ultima Contessa Pisani, che prima di me ha abitato la villa con il conte consorte Almorò Terzo Pisani. A lei si deve la sintesi fra le matrici geometriche del giardino all'italiana e i principi del formal garden anglosassone. Questo giardino straordinario - conclude donna Mariella - il cui disegno è a coda di pavone, la contessa Evelina, che era di origini turche, lo aveva denominato Il paradiso delle delizie, come del resto insegna la cultura islamica, secondo la quale il tulipano è il fiore che rende grazie a Dio. Ecco, anche per me, che da questo giardino attingo energia, i tulipani rappresentano una preghiera di invocazione e un inno alla ripresa».

Germana Cabrelle

